El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares recibe más de 36.400 donaciones en 2025 con un "ligero aumento"

Autobús del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares aparcado en plaza de España. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha logrado recibir más de 36.400 donaciones a lo largo de 2025, lo que implica que se haya incrementado "ligeramente" el número de extracciones con respecto al año anterior.

Esta es una de las cifras facilitadas por la directora técnica del Bstib, Teresa Jiménez, en el balance de actividad de la entidad durante el año pasado, quien ha detallado que la mayoría son donaciones de sangre total pero algo más de 3.600 de ellas se corresponden con donaciones de aféresis.

Jiménez ha apuntado que el año pasado se hicieron alrededor de 1.300 colectas de sangre y ha recalcado que la intención de la pasada campaña ha sido acercar la donación allá donde vive el donante en todo el archipiélago.

La sanitaria ha incidido en la importancia de incrementar las donaciones entre los jóvenes, por lo que ha puesto el acento en hacer acciones de difusión en institutos y la Universitat de les Illes Balears (UIB).