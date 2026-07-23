La banda de cuatro ladrones acusados de robar en una docena de viviendas de Mallorca serán juzgados en noviembre

Dos de los acusados, este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de cuatro ladrones acusados de robar en una docena de viviendas de Mallorca serán juzgados por la Audiencia Provincial de Baleares el próximo mes de noviembre.

Las vista preliminar celebrada este jueves en la Sección Segunda ha terminado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad que permitiera evitar la celebración del juicio.

Es por ello que la Sala ha fijado los días 11 y 12 de noviembre como los días habilitados para la celebración del juicio oral, en el que los acusados se enfrentan a un total de 36 años de prisión.

También, como solicita la Fiscalía, al pago de indemnizaciones que rozan los 45.000 euros como supuestos autores de delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y conducción temeraria.

Los sospechosos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, llegaron en ferri a Mallorca en julio de 2025 a bordo de un vehículo de alquiler.

Durante varios días se dedicaron a desplazarse por la isla para cometer al menos 12 robos con fuerza en viviendas de las que sustrajeron principalmente relojes de alta gama y joyas.

En una ocasión fueron sorprendidos por unos vecinos que alertaron a la Guardia Civil, que a su vez les dio el alto. No obstante, los procesados se dieron a la fuga a gran velocidad.

Aunque lograron salir de Mallorca sin ser detectados, después fueron arrestados en Alicante. Uno de ellos tenía consigo numerosa documentación peruana que había sido falsificada.