La Banda de Música de Felanitx y Do Natural actuarán este domingo en el Teatre Principal de Palma por Santa Cecilia

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado un concierto que unirá a la Banda de Música de Felanitx y Do Natural para celebrar Santa Cecilia y que tendrá lugar este domingo en la Sala Pública del Teatre Principal de Palma, a las 18.00 horas.

Este concierto supondrá una revisión sinfónica del disco 'A laudes' de Do Natural, un trabajo que recoge seis temas propios, tres versiones y una pieza popular, donde conviven ritmos tradicionales de Mallorca con influencias balcánicas, orientales y medievales, además de toques de 'swing y otras texturas sorprendentes', según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

'A laudes' fue lanzado en noviembre de 2021 con el sello discográfico Blau y es una propuesta "fresca y emotiva, con arreglos y armonías" que transmiten "alegría, esperanza y un sonido muy personal".

En esta versión sinfónica, la riqueza tímbrica de la banda de música amplifica el universo sonoro de Do Natural y abre nuevas lecturas de su repertorio. Las adaptaciones las han hecho los compositores Biel Oliver y Víctor Ferragut.

"La expresión 'arribar a laudes' significa llegar tarde pero este concierto llega en el momento justo, con un encuentro vibrante entre la tradición y la innovación, entre el folk y el mundo sinfónico, que conecta al público con sonoridades de todo el mundo", han indicado desde el Consell.

El concierto, que ha agotado prácticamente todas las entradas, contará con el servicio Principal Menut, un servicio de ludoteca gratuito con personal especializado.