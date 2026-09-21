Bandera amarilla en es Pouet por la posible afectación de una mancha de combustible

Es Pouet - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha izado la bandera amarilla en la playa de es Pouet debido a la incidencia provocada por el hundimiento de una embarcación fondeada en una zona no autorizada, a escasos metros de la línea de costa, frente a sa Punta des Molí.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el hundimiento, que se encuentra fuera de la zona de baño y del ámbito de competencias municipales, ha provocado una mancha de combustible en el mar que, debido a las condiciones de viento, se está desplazando hacia la zona de es Pouet. Ante la posible afectación, se ha cambiado la bandera verde por la bandera amarilla como medida preventiva.

Según la información trasladada al Ayuntamiento, está previsto que los trabajos para reflotar y retirar la embarcación se lleven a cabo este martes por la mañana.

En estos momentos, se mantiene una coordinación entre Ports IB, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y el Ayuntamiento de Sant Antoni para hacer seguimiento de la situación y minimizar cualquier posible impacto durante las próximas horas.

Asimismo, se ha procedido a la colocación de barreras de anticontaminación con el objetivo de contener la mancha y minimizar cualquier posible vertido o afectación al medio.