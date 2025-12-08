Al banquillo por ser sorprendido en un control de tráfico con más de 400 gramos de droga

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves (12.00 horas) el juicio contra un hombre que fue sorprendido en un control de tráfico en Ibiza con cerca de 400 gramos de distintas drogas dispuestas para su venta y con más de 260 euros de la venta de sustancias estupefacientes.

Fiscalía reclama una condena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 24.000 euros.

Según el escrito de acusación, el hombre fue interceptado en un control policial tras ser visto conduciendo de manera errática y tras registrar su vehículo se encontró la droga y el dinero en efectivo.