Bardem reivindica que quien tiene "un altavoz" exprese su opinión: "El silencio anima los que perpetran crímenes"

El actor Javier Bardem durante una rueda de prensa para presentar la película 'El ser querido', en el hotel Victoria, a 2 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares, (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Bardem ha reivindicado este domingo que quienes tienen "un altavoz" expresen su opinión sobre asuntos de actualidad, al considerar que "el silencio siempre anima a los que perpetran los crímenes".

"Es importante compartir una opinión. Si tienes un altavoz, hazlo. No se lo exijo a nadie, pero si puedes está bien hacerlo", ha subrayado el actor, agregando que, de esta manera, "se anima a otros a que lo hagan".

Bardem ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación de 'El ser querido' (Rodrigo Sorogoyen) en el Atlàntida Mallorca Film Fest y celebrada este domingo en Es Baluard, en Palma.

A preguntas sobre la situación en Ceuta y las posiciones reaccionarias en Europa, ha señalado la importancia de pronunciarse sobre la actualidad, añadiendo que él no representa al cine, sino que habla a título personal como un individuo que, a su juicio, tiene el derecho y también la obligación de hacerlo.