Barón defiende que "Europa tendrá el espacio que se sepa construir" en el mundo tras la elección de Trump

El expresidente del Parlamento europeo y exministro de Transportes, el socialista Enrique Barón, ha defendido que "Europa tendrá el espacio que sepa construir" en el mundo después de la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Enrique Barón se ha pronunciado de este modo, este sábado, durante una conversación mantenida con el senador socialista Pere Joan Pons, con motivo del XV Congreso de los Socialistas de Baleares, que se celebra este fin de semana en Playa de Palma.

El expresidente del Parlamento europeo y exministro de Transportes ha considerado en este sentido que Europa "tiene que luchar por existir", como hizo después de la caída del muro de Berlín, algo que, ha recordado, "muchos deseábamos" pero "casi nadie esperaba". "Fue la historia nuestra planificada" la que abrió una nueva etapa.

Hoy en día, con una Unión Europea formada por 27 estados miembros, frente a los 12 de entonces, encontrándose la mayoría de los que han entrado al otro lado del telón de acero y muchos más que se quieren incorporar, lo que hay que hacer "es no solo defender lo construido, sino estar a la altura de lo mejor que han hecho los europeos, que es acabar con la guerra como el método de lograr un pueblo, un estado, un imperio tras otro, una hegemonía en el continente".

Pues, aunque "se ha mejorado mucho, cada día tiene su afán" y, "ahora mismo estamos con una guerra en Europa". "Ha cambiado lo que era esa Europa del equilibrio del terror, bueno ahora nosotros hemos decidido dar el paso de la Unión Europea, cuya ambición es convertirse en una federación europea abierta a todos los países europeos democráticos y con deseo de participar en este proceso", ha comentado Barón, apostillando que "frente a ésta Federación Europea hay una lucha que ya se ha vivido en Europa", y que él ha definido como la "Vuelta a la Santa Alianza", que es "volver a la Europa de antes, a la Europa de los pequeños estados, dominada por lo que se llamó el Congreso de Viena y que definió la Europa del siglo XIX".

"Ahí estaba como garante el zar Alejandro I. Ahora, en Europa tenemos también un zar con pretensiones", ha dicho en alusión al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Así mismo, Barón ha creído importante recordar que "todo lo que ha hecho la Unión Europea ha sido bajo el paraguas nuclear de los estadounidenses", pese a que son 350 millones frente a los 450 millones de los países de la UE, que con una posible vuelta de los británicos suman 500 millones, y los rusos son 140 millones. "¿No vamos a ser capaces de garantizar lo que estamos haciendo, que es lo mejor que hemos hecho en la historia?", se ha preguntado al respecto, considerando que Europa tiene que "tomar sus decisiones".

En este contexto, el senador del PSIB Pere Joan Pons se ha cuestionado si es posible que Europa esté ante una "oportunidad", pese al "estado de ansiedad", del que hablan algunas encuestas, porque los europeos perciben "estar más amenazados que nunca" por "la toma del poder de Donald Trump" y "la sensación de que va a haber un conflicto". Todo ello aunque "todo el mundo está hablando ya de que el eje Alemania, Francia, Bruselas, Londres está volviendo" y de que la Unión Europea "tiene población, economía y tecnología suficiente para conseguir una defensa y seguridad en los próximos años".

Pons ha confiado parafraseando la idea Francesc Antich que "Las personas como Trump pasarán, pero las democracias perdurarán".

El expresidente del Parlamento europeo y exministro de Transportes ha recordado que "lo importante es dominar los temores". "Los europeos hemos estado luchando durante siglos entre nosotros pero hemos conseguido que la paz y la prosperidad, con todos nuestros problemas, sea la norma", ha recordado al respecto.

"Desde el año 1954, después de la guerra de Corea, estamos intentando hacer una Comunidad Europea de Defensa y de Seguridad. Pues ahora es el momento", ha reivindicado. "Hemos hecho muchas cosas, hemos dado pasos, pero lo que hemos hecho, tenemos que defenderlo", porque "no es posible vivir toda la vida dependiendo del paraguas de los Estados Unidos", y eso nos lo ha recordado Trump. "Tenemos que tomar nuestras responsabilidades", ha incidido.

En este sentido, se ha referido a un artículo reciente de un militar francés que no ha querido relevar su identidad y que apuntaba que el rearme de la Unión Europea "no es una cuestión estrictamente tecnológica, no es una cuestión estrictamente militar, ni una cuestión estrictamente política, sino que" se trataba de "una revolución cultural en los asuntos militares europeos".

Pues, según dicho artículo, a pesar de "no haber dejado de ocupar misiones de paz aquí y allá", los ejércitos "han perdido contacto con la realidad". Por eso, "hay que tejer la paz" a través de la cooperación, como en el marco europeo, no "solamente proclamarla". Esta es la "historia de Europa", ha subrayado.

Entonces, ha considerado que el rearme de la Unión Europea "es positivo", lo que ocurre es que "el tema no es que te armes hasta los dientes, el tema es que tú tengas la capacidad para disuadir al que te quiere eliminar". Y "hay una cosa que también conviene que sepa la ciudadanía. No es gastar mucho más, es gastar mejor".

No obstante, invertir en paz también significa formar a jóvenes en la Universidad para la Paz, que es una universidad de la ONU que está en Costa Rica, en el marco de los "procesos de pacificación".

En todo caso, se trata de tomar las medidas necesarias para mantener el statu quo europeo: "Hay que estar en disposición de defender aquello que es tuyo, en especial cuando hay alguien que tiene una concepción de imperio que incluye la eliminación de los países vecinos". Y "la prueba de fuego es Ucrania".

Finalmente, en relación al conflicto israelí-palestino, el senador del PSIB y Enrique Barón han abordado la necesidad encontrar una solución a la guerra en la Franja de Gaza. Para el expresidente del Parlamento europeo y exministro de Transportes la solución "más civilizada" es la de "los dos estados", que sin embargo "es la solución a la que se opone radicalmente la derecha israelí".