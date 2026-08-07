Las bases de los premios Ciutat de Palma contemplan 12 categorías y una dotación total de 132.000 euros

Archivo - Foto de familia de la entrega de los premios Ciutat de Palma de 2023. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma aprobará en una próxima Junta de Gobierno las bases de la convocatoria de los premios Ciutat de Palma correspondientes al año 2026 y que contemplan un total de 12 modalidades de competición y una dotación total de 132.000 euros.

Los premios, como es tradicional serán entregados el 20 de enero, coincidiendo con la festividad de Sant Sebastià, patrón de Palma.

Los galardones, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa, comprenden el más amplio abanico de las manifestaciones culturales y artísticas con el objetivo de estimular e impulsar la elaboración y divulgación de nuevas propuestas en campos creativos muy diversos, que abarcan desde la literatura hasta el periodismo, la gastronomía, la música o las artes visuales, entre otros muchos.

La dotación presupuestaria destinada este año a sufragar la compensación económica asociada a los premios asciende a 132.000 euros, que es la misma cantidad que se habilitó por este mismo concepto en el caso de la convocatoria anterior de los galardones.

De esta forma, las categorías incluidas en los premios Ciutat de Palma 2026 son Premio Llorenç Villalonga de novela en catalán, Premio Camilo José Cela de novela en castellano, Premio Joan Alcover de poesía en catalán, Premio Rubén Darío de poesía en castellano, Premio Antoni Gelabert de artes visuales, Premio Ciutat de Palma de cómic, Premio Bonet de Sant Pere de música, Premio Margaluz de artes escénicas, Premio Maria Forteza de audiovisuales (comprende dos modalidades de documental y cortometraje), Premio Montserrat Casas de investigación, Premio Miquel dels Sants Oliver de periodismo y Premio Caty Juan de Corral de gastronomía.