Bauzá acusa al PSIB de "callar" mientras Aena y el Gobierno central "abusan de los residentes de Baleares"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha acusado este martes al PSIB de "callar" mientras Aena "impone", en relación a la polémica lona publicitaria de un grupo financiero alemán en el aeropuerto de Palma.

En el pleno del Parlament de este martes, el conseller de Turismo ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está "a por uvas" mientras Aena y el Gobierno central "gestionan de espaldas" a los residentes y actuando únicamente buscando el rendimiento económico.

El conseller ha lamentado que mientras el Govern ha alzado la voz contra la polémica campaña publicitaria "aún no se sabe la opinión del PSIB". "El Gobierno abusa de manera flagrante de los residentes y ustedes callan", ha añadido.

El diputado socialista Llorenç Pou ha acusado al PP de no tener política de contención turística y de ser "el PP de la expansión".

El socialista se ha referido a 38.000 plazas turísticas --equiparables a 200 hoteles nuevos-- que no pagan Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y que estarían 'dormidas' pero que podrían comercializarse en el futuro.

"Por una plaza de alta una plaza de baja", ha insistido el conseller Jaume Bauzá. "Vístalo como quiera, pero los de las 115.000 plazas son ustedes", ha añadido.

Según Pou, el Consell de Mallorca ha reconocido que las plazas oficiales se registran tres o cuatro años después de estar funcionando "por lo que las 115.000 plazas serían suyas.