Bauzá acusa al PSOE de utilizar a la Unesco como arma partidista sobre las obras de Rafal Rubí

MENORCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha acusado este martes al PSOE durante el pleno del Parlament de utilizar de manera "frívola" a la Unesco como arma partidista en relación a las obras de Rafal Rubí que impulsa el Consell de Menorca, liderado por el 'popular' Adolfo Vilafranca.

El responsable autonómico ha criticado que para los socialistas "todo es urgente, todo es dramático y todo es culpa de los demás" y ha denunciado también que el Ministerio de Cultura "ha escondido" a la Unesco los informes elaborados por los técnicos del Consell de Menorca.

Bauzá también ha subrayado que el pasado 2 de diciembre envió una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicitando una reunión y exigiendo coordinación y corresponsabilidad. "A día de hoy no ha contestado, imagino que tiene cosas más importantes de las que ocuparse", ha manifestado,

El conseller ha respondido de este modo a la diputada socialista Pilar Carbonero, quien ha instado a Bauzá a "hacer reflexionar al Consell de Menorca" sobre las obras de Rafal Rubí, teniendo en cuenta un manifiesto de más de 100 expertos que advierten sobre estos trabajos.

"Ustedes quieren convertir esta iniciativa en un relato de alarma, cuando en realidad es un ejemplo de gestión seria, rigurosa y coordinada", ha respondo Bauzà, quien ha añadido que la declaración de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial "es un éxito colectivo largamente trabajado y con el que el Govern tiene un compromiso absoluto".

Además, el responsable de Cultura ha acusado al PSOE de "hacer hoy política con el patrimonio, cuando antes fueron incapaces de hacerlo compatible con la seguridad de todos los menorquines"

"Ahora se gestiona con criterio técnico, con respeto institucional y con una idea muy clara: la Menorca Talayótica, no es un eslogan, es una responsabilidad, del mismo modo que lo es la seguridad en la carretera general", ha concluido.