Bauzà afirma que el PSIB comenzó "las genuflexiones a los poderosos" en materia turística

Archivo - Varias personas marchan desde la Plaça de la Porta Pintada a la Llotja de Palma para protestar contra el turismo masivo en Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha aseverado que el anterior Govern del PSIB empezó "las genuflexiones a los poderosos" del sector turístico y ha apuntado que sus políticas "le colocaron en la oposición".

El responsable de Turismo ha contestado de este modo al diputado del PSIB Llorenç Pou, quien le ha pedido al Ejecutivo autonómico tome medidas contra la masificación turística que afirmarían "sufrir" el 35 por ciento de los ciudadanos de Baleares.

Bauzà le ha replicado que la sociedad balear "sufrió" las políticas del PSIB en las anteriores dos legislaturas, con un aumento de plazas turísticas hasta que en el último año se decidió aprobar una moratoria.

Al mismo tiempo, ha reivindicado el decreto de límites aprobado por el actual Govern y ha reprobado al PSIB su voto contrario a la propuesta.

Otros de los asuntos que ha mencionado el conseller es la postura de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, que en Madrid defendería el aumento del número de visitantes y en Palma apuesta por el decrecimiento.

Igualmente, ha censurado que el PSOE no apoye la ley de cogestión aeroportuaria para que el Govern "no entre en la caja registradora" de Aena --en referencia a la aportación que suponen los aeropuertos al operador aeroportuario--, mientras sí se muestra favorable a cambiar el nombre del aeropuerto de Palma.

Sobre la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio, Bauzà ha expresado su "máximo respeto" por la gente que "muestra sus inquietudes" de manera "tranquila" y "pacífica". Sin embargo, le ha recordado que la sociedad balear está representada en el Parlament surgido de las elecciones de 2023.

Por su parte, Pou le ha recalcado que la manifestación iba dirigida contra la "inacción" del Govern en materia turística y le ha preguntado si gobiernan "para los poderosos o la gente normal".

El diputado ha aseverado que la gente estaría "cansada" de las "mentiras" del Govern, puesto que mientras defiende la contención hay "récord" en la llegada de turistas, habría 2.500 plazas turísticas más en 2025 y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca se habría quejado de sacar plazas "sin aprobar el techo" de plazas.

Además, ha aludido a un piso de alquiler turístico situado cerca del Parlament que todavía seguiría operativo en la plataforma Booking, por lo que, a su juicio, son "muy valientes con los débiles pero cobardes con los poderosos".