Bauzá asegura que Baleares está preparada para recibir los turistas previstos este verano: "Ahora alguien se ocupa"

El Govern de Baleares condena la agresión a un menor en un partido de fútbol en Lloseta (Mallorca)- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 (EUROPA PRESS)

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha afirmado que Baleares está preparada para recibir los flujos turísticos previstos para este verano al entender que ahora el Govern "se ocupa" de ello.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado al respecto por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha estimado que este año llegarán al archipiélago alrededor de 20 millones de visitantes.

"Baleares sí que está preparada porque ahora, a diferencia de antes, alguien se ocupa de prepararlo desde el Govern", ha respondido el conseller.

Bauzá ha contrapuesto la apuesta del actual Ejecutivo por "la política turística no para batir récords sino en base a límites" con la idea del anterior, a su parecer basada en la idea de "que vengan cuántos más mejor y después hacer las preguntas".



Ese cambio de paradigma, ha defendido, "ya se nota" con la reducción de las llegadas en los meses de temporada alta y el incremento en aquellos de temporada baja.

"Menos presión en verano con más gasto. Más rendimiento, menos presión", ha subrayado. Su intención, ha insistido, no es batir récords de llegadas sino de eliminación de la oferta ilegal.

Ramon, por su parte, le ha recriminado que desde que él es conseller de Turismo "han subido las plazas y han rechazado todas las medidas para hacer frente al colapso", como la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS) y del canon del agua para grandes consumidores o el gravamen sobre los 'rent a car'.

La ecosoberanista, para ejemplificar la saturación turística, ha hablado de usuarios del autobús que sufren "ataques de ansiedad" porque estos van llenos y no llegan al trabajo; que sea "una odisea" ir a la playa; que los transportistas "pierdan una jornada entera" si tienen que hacer una entrega en los pueblos con más tráfico; o que haya cortes de agua en determinados municipios cuando "los hoteles y los campos de golf tienen barra libre".

PLAZAS TURÍSTICAS EN ALBERGUES

Bauzá también ha tenido que responder a una pregunta formulada por el diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero, quien le ha afeado que el grupo parlamentario 'popular' haya planteado la posibilidad de ampliar el número de plazas en los albergues y legalizar aquellos que operan fuera de la ley.

"Son el PP de siempre, el de la ilegalidad y el descontrol. Usted o miente o desconoce la redacción de las enmiendas que presenta su grupo político", le ha espetado.

El conseller, aunque no ha entrado a valorar esta cuestión de forma específica, ha asegurado que el Govern está "garantizando la contención de plazas poniendo límites".

"No queremos más plazas, queremos mejor oferta. Por eso hemos prohibido plazas en edificios plurifamiliares, con un crecimiento cero, y priorizamos la calidad sobre la cantidad. Todo eso, con su voto en contra", le ha respondido.