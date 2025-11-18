Bauzá asegura que la confrontación con la Unesco ha sido iniciada por el Ministerio de Cultura

MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha denunciado este martes en el pleno del Parlament que la confrontación con la Unesco debido a las obras de Rafal Rubí ha sido iniciada por el Ministerio de Cultura.

Bauzá ha criticado también al anterior gobierno de izquierdas asegurando que tuvieron ocho años para resolver el problema de Rafal Rubí. "En vez de eso dejaron perder 20 millones de euros del Estado y las obras estuvieron paralizadas durante ocho año, con las líneas de la carretera general pintadas de amarillo", ha manifestado.

El responsable autonómico ha respondido de este modo al diputado socialista Marc Pons, quien le ha instado a hacer de intermediario con el Consell Insular de Menorca para "que entienda que la confrontación con la Unesco no nos lleva a ninguna parte".

Pons ha destacado que, desde que en 1993 se declaró Menorca Reserva de Biosfera, las relaciones entre la Unesco y el Consell de Menorca han sido extraordinarias.

"Así ha sido hasta hace seis meses, cuando el presidente, Adolfo Vilafranca, y el conseller de Cultura, Joan Pons Torres abrieron una línea de confrontación directa con el fin de realizar unas obras que la Unesco ha dicho que no son factibles", ha dicho.

Por su parte, el conseller ha recordado a Pons que el recurso interpuesto por el PSOE de Menorca ha sido desestimado, de manera que se podrá continuar con la licitación de las obras.

"Estoy seguro de que el Consell de Menorca acabará las obras de mejora de la carretera general y el puente de Rafal Rubí haciendo compatible la seguridad de los menorquines con la protección del paisaje y del patrimonio", ha recalcado antes de lamentar que el PSOE "esté maniobrando en Madrid contra la voluntad de los menorquines".