Bauzá atribuye el aumento de turistas a estancias más cortas y dice que decrecer es "jugar con el pan" de las familias

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, ha atribuido el aumento de los visitantes a Baleares en el conjunto del año a que las estancias son más cortas y vienen más veces en menos tiempo.

Así lo ha dicho el conseller este martes en la sesión de control al Govern, al ser preguntado por el diputado socialista Llorenç Pou, quien ha acusado al Govern de no impulsar "ninguna medida valiente" para hacer frente a la saturación.

"Hablar de decrecimiento es jugar con el pan de miles y miles de familias", ha considerado Bauzá, quien ha retado a los socialistas de poner cifras a este decrecimiento: "¿Cuántos empleados menos quieren?".