Bauzá carga contra Aena por permitir una campaña que "banaliza" el turismo de excesos en el aeropuerto de Palma

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha cargado contra Aena por permitir una campaña publicitaria en el aeropuerto de Palma que, a su entender, "banaliza" el turismo de excesos.

Así lo ha criticado el conseller en un mensaje en la red social X, en referencia a una noticia de 'Ara Balears' sobre un cartel publicitario situado en la salida del aeropuerto en el que se puede leer en alemán 'Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca'.

"No puede ser que mientras aquí intentamos impulsar un modelo turístico más responsable, sostenible y compatible con la vida de los residentes, Aena permita campañas como esta en la fachada de nuestro aeropuerto", ha lamentado.

En este sentido, ha remarcado que "lo más grave" es el mensaje que transmite el cartel de que "aquí todo vale" y que Mallorca "es un parque temático para excesos".

Según el conseller, el Govern, los consells insulares y muchas entidades "hace años que intentan abrir el debate sobre límites y responsabilidad turística" y, ahora, Aena coloca en la puerta de entrada de Baleares una campaña que "banaliza exactamente el problema".