Bauzà cree que se comienza a ver un equilibrio entre turismo y calidad de vida y el PSIB le acusa de "no hacer nada"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha subrayado que "se comienza a ver como el equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida deja de ser un eslogan para convertirse en una experiencia tangible".

Así lo ha defendido el conseller este martes en el pleno tras ser interpelado por el diputado del PSIB Llorenç Pou, quien ha acusado al Govern de "no haber sido capaz de tomar ni una medida para reducir la saturación en tres años". "No han hecho nada", ha dicho.

Según Bauzà, durante el pasado verano hubo menos presión humana y se ha constatado una "redistribución inteligente" de los flujos. "Estamos demostrando que se puede liderar un destino de éxito poniendo límites claros", ha sostenido.

En esta línea, ha recordado algunas de las medidas de su Conselleria, como la modificación del decreto de turismo responsable o la aprobación del decreto de contención turística que, ha remarcado, puso un límite de plazas.

Además, ha defendido, se ha mejorado la gestión del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y "ya no se destina a 'powerpoint' ni ideas fantasmagóricas" como, a su criterio, ocurría en la anterior legislatura.

Para el socialista, todas las medidas para impulsar un cambio en el modelo turístico que se han debatido en el Parlament las ha planteado la izquierda y no el Govern.

Así, ha reprochado a Bauzà que "año tras año se baten récords de turistas en verano". "Ya está bien de decir mentiras", ha remarcado Pou.

"Seguirán sacando plazas turísticas los Consells Insulars sin haber hecho estudios de carga", ha criticado, agregando que, por ejemplo, en la futura ley agraria se incrementará el número de plazas.