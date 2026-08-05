Bauzá defiende su política de contención turística y rechaza decrecer tras las demandas del GOB y Terraferida

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en declaraciones - CAIB

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha defendido la política del Govern de "contención turística" y ha asegurado que la presidenta autonómica, Marga Prohens, atenderá en algún momento la petición de reunión del GOB y Terraferida.

"Respeto total hacia las demandas de Terraferida y el GOB. Lo que pasa es que nosotros desde el primer día que entramos en el Govern ya sabíamos cuál era la problemática y comenzamos a tomar medidas", ha defendido en declaraciones a los medios este miércoles al ser preguntado por las críticas de las entidades.

Bauzá ha repasado las iniciativas que ha tomado su Conselleria en materia turística, subrayando la lucha contra la oferta turística ilegal y la prohibición de plazas turísticas en viviendas plurifamiliares.

"El trabajo que hemos hecho es la contención en la oferta legal y la lucha decidida, enérgica y con muchos recursos hacia la oferta turística ilegal", ha reivindicado, a la vez que ha rechazado el decrecimiento de plazas.

En concreto, ha indicado que la reducción de plazas supondría "revocar derechos" a personas que tienen plazas turísticas y, por tanto, con indemnizaciones. "Cancelar plazas llevaría a la Comunidad Autónoma una responsabilidad patrimonial astronómica que nuestra manera de gobernar no nos permite", ha argumentado.

Sobre las reuniones urgentes que solicitaron los ecologistas a Prohens y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller ha dicho que "las agendas son complicadas", aunque se ha mostrado convencido de que si las entidades han solicitado un encuentro, serán atendidos en algún momento.