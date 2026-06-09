Bauzá defiende los resultados del decreto contra el turismo de excesos en zonas como Sant Antoni

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

EIVISSA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha defendido los resultados del decreto contra el turismo de excesos que facilitaba a los ayuntamientos la posibilidad de rezonificar áreas, "aunque no fue el caso de Sant Antoni".

Así ha contestado en el pleno del Parlament al diputado socialista Marco Antonio Guerrero, quien le ha preguntado por si cambiando el nombre del decreto, el conseller pensaba que ya podría acabarse con el turismo de excesos.

Guerrero ha recordado que en Eivissa se han registrado en las últimas horas dos casos de 'balconing', un modelo de excesos que "durante muchos años ustedes han fomentado", ha asegurado dirigiéndose al PP.

También se ha referido a la "batalla campal" que hace unos días tuvo lugar en la calle de Sant Antoni donde se encuentra la obra artística de Okuda. "Le dije que aquella era la realidad de mi pueblo y no la que vio usted el día de la inauguración de aquel graffiti", ha dicho.

Según Guerrero, el PP ha fomentado este modelo turístico, consecuencia de decisiones como la reducción del decreto de excesos o de la normativa de las fiestas ilegales que proliferan "con impunidad" en Eivissa.

Bauzá ha repasado las medidas incluidas en el decreto y las acciones impulsadas en Sant Antoni para reforzar la seguridad durante la temporada, cuestiones que "son a raíz de la modificación del decreto para un turismo responsable".

"Ustedes están fomentando este turismo de excesos y, como siempre, las consecuencias las pagan los de siempre, los residentes", ha replicado Guerrero.