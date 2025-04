Bauzà desmiente "crear plazas nuevas" con el decreto turístico y acusa a la izquierda de querer "crear alarma social"

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha desmentido este martes, durante el pleno del Parlament, "crear plazas nuevas" con el decreto turístico y ha acusado a la izquierda de "distorsionar la realidad para crear alarma social".

Bauzà ha aclarado que con el levantamiento de la moratoria de plazas "se ponen en circulación 115.000, no 145.000 plazas" que, ha recordado, "fueron creadas durante los gobiernos de izquierdas entre 2015 y 2023". Este Govern, ha asegurado Bauzà, "no ha creado plazas nuevas", si no que "fija las reglas del juego hasta que los consells insulares fijen su techo de plazas o capacidad de carga turística" y, "a partir de que lo hagan, ellos levantan la moratoria".

Mientras, ha continuado Bauzà, "se propone la reactivación del intercambio de plazas entre particulares, para reactivar el mercado de la oferta turística, sin que eso implique ni una plaza más", ha subrayado el conseller, quien igualmente ha puesto en valor que con el decreto turístico se plantea "cambiar los establecimientos turísticos obsoletos en viviendas a precios limitados" así como se propone que los propietarios de viviendas turísticas que han sido sancionados puedan percibir una rebaja del 80% de la sanción si destinan su vivienda a alquiler social o a precio limitado".

Por tanto, "distorsionan la realidad para crear alarma social", ha acusado el conseller Bauzà al Partido Socialista, de quien ha considerado "es la culpa del difícil acceso a la vivienda" por su "falta de política de vivienda durante ocho años", en los que, en su opinión, "no buscaron soluciones" pero "ahora buscan culpables, y una vez más criminalizan al sector turístico", a pesar de que "el turismo siempre ha sido parte de la solución no del problema".