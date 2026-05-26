Bauzá niega "retrocesos" en el catalán y carga contra el PSIB: "Es más honesto hacerlo con la cara alta y no por detrás"

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB) contra las políticas de PP y VOX, a 5 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha negado que durante esta legislatura se haya producido ningún tipo de "retroceso" en materia de catalán y ha acusado al PSIB de hacerlo "por la puerta de atrás" durante sus ocho años al frente del Govern.

"Ustedes mantenían las formas con sus socios y por detrás rebajaban el nivel de catalán. Y es más honesto hacerlo con la cara alta y sin esconderse", ha defendido durante una interpelación en materia de política cultural formulada en el pleno del Parlament de este martes por el diputado socialista Àlex Pitaluga.

Bauzá, entre las críticas del socialista, ha reivindicado que el decreto de mínimos y la ley de normalización lingüística han sido dos de las "líneas rojas" del Ejecutivo autonómico y que no han sido traspasadas en ningún momento.

"El clima que hay hoy no es el mismo que había en su momento, hoy hay una convivencia cordial en materia lingüística y por mucho que quieran intentar entrar en la confrontación no la encontrarán", ha dicho.

El conseller ha puesto como ejemplo la exención de requisito del catalán en la sanidad pública aprobado a inicio de la legislatura y ha defendido que es una forma "más honesta y transparente" que la aplicada durante el Govern de Francina Armengol, cuando "rebajaron el nivel de catalán de los sanitarios por la puerta de detrás".