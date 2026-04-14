Bauzá responsabiliza al PSIB de que no se haya modificado el ITS para eximir a los deportistas baleares

Archivo - Campo de fútbol de Verge de Lluc. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

Los socialistas recuerdan que este punto se aprobó por unanimidad y pide al conseller que no ponga "más excusas" PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha responsabilizado al PSIB de que no se haya modificado el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para eximir a los deportistas federados.

Lo ha dicho en una comparecencia este martes en el pleno para dar cuenta de una iniciativa aprobada en la Cámara para que deportistas y cuerpo técnico no tenga que pagar este impuesto.

Según Bauzá, este punto no se ha hecho efectivo porque el PSIB votó en contra de una propuesta para bonificar a los residentes este impuesto.

El diputado socialista Marco Antonio Guerrero ha recordado que este punto se aprobó por unanimidad y que la iniciativa que lo recogía era del PP.

A su entender, el Govern ha incumplido el mandato parlamentario y también la "palabra dada" de la presidenta autonómica, Marga Prohens, en relación con el ITS.

Igualmente, ha subrayado que el Govern anunció que los residentes no tendrían que pagar este impuesto pero que, de momento, no se ha llevado a cabo la modificación. "¿Han vuelto a cambiar de opinión?", le ha preguntado.

El conseller ha recriminado al PSIB que no apoyara la propuesta del Govern de eliminar el ITS en invierno, subirlo en temporada alta y aplicar una deducción para compensar el coste del ITS a los residentes.

"El rechazo del PSIB a eliminar el ITS en invierno y la deducción a los residentes castiga directamente a técnicos y deportistas que se desplazan en nuestras islas", ha sostenido.

El conseller ha afirmado que actualmente los equilibrios parlamentarios impiden la aprobación del punto de la PNL, a lo que el socialista ha subrayado que "no hay excusa" ya que la iniciativa de los deportistas se aprobó por unanimidad.