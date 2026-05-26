Bauzá, sobre el turismo de excesos: "Punta Ballena está más cerca de erradicar conductas irresponsables que Ferraz"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha defendido su política contra el turismo de excesos ante las críticas del PSIB, que las ha considerado "nefasta".

"Estoy seguro que en la calle Punta Ballena están más cerca de erradicar conductas irresponsables que en la calle Ferraz", ha dicho haciendo una comparación entre una de la zonas de ocio nocturno de Magaluf (Calvià) y la sede del PSOE en Madrid.

La diputada socialista Pilar Costa, en el pleno del Parlament de este martes, le ha recriminado al conseller que esté "ahogado en el turismo de excesos" y ha puesto varios ejemplos de conductas de turistas que ha considerado inadecuadas.

Bauzá, por su parte, ha reivindicado que el último informe de la comisión del fomento del civismo en las zonas turísticas, integrada por los diferentes ayuntamientos, hable de mejora de la financiación para implantar medidas de control, de la convivencia y del aumento de las dotaciones policiales.

"Y si quiere hablar de excesos, hablemos de excesos", le ha espetado antes de enumerar algunos de los supuestos casos de corrupción vinculados al PSOE. "Si Sánchez convocara elecciones sería un milagro", ha sentenciado.

"SE HA EQUIVOCADO DE EQUIPO"

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió también ha interpelado al conseller de Turismo, a quien le ha preguntado si cree que funciona su estrategia de contención turística.

"La contención no ha funcionado porque se ha equivocado de equipo", le ha afeado la ecosoberanista, quien ha lucido una camiseta de color verde en el que se podía leer el lema 'LOCAL' y ha mostrado otra, de color azul y con la palabra 'GUIRI', que ha vinculado a Bauzá. "Ha expandido la saturación y hacen bandera, sacan pecho", ha añadido.

El conseller ha defendido que su departamento "ha iniciado un camino de contención que funciona, aunque es un camino largo". "No es que crea que funciona, es que los datos avalan que funciona", ha añadido.

Sobre la camiseta, ha ironizado con que es "un avance" que la camiseta que le atribuya sea de color azul y no verde, aunque no se ha referido al mensaje.