La Beatificación de los 20 sacerdotes ibicencos tendrá lugar el 17 de octubre en la Catedral

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La solemne ceremonia de Beatificación de los 20 sacerdotes mártires de la Diócesis de Eivissa tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 11.00 horas en la Catedral, según ha confirmado la Santa Sede al obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas.

Desde la Diócesis han explicado que la ceremonia será presidida por el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos que ejercerá como representante de Su Santidad.

La Beatificación de los 20 sacerdotes diocesanos asesinados durante los primeros meses de la Guerra Civil fue autorizada por el Papa León XIV el pasado 18 de junio tras un proceso iniciado en 2008, cuando el entonces obispo de Eivissa Vicente Juan Segura, quien decretó la apertura de la causa.

Para venerar la memoria de los nuevos beatos, la Diócesis instalará un retablo conmemorativo junto al presbiterio de la Catedral. Esta obra artística, que se sufragará por suscripción popular, quiere ser un homenaje colectivo de los fieles y la sociedad pitiusa, según ha concluido el Obispado.