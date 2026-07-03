Becas de matrícula de la UIB: el Govern amplía el umbral de renta para poder beneficiarse

Archivo - Estudiantes en los exteriores del Campus de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha actualizado los criterios socioeconómicos que dan acceso a las exenciones y bonificaciones autonómicas de matrícula de los estudios oficiales de grado y máster de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de modo que un mayor número de estudiantes podrán acceder a estas ayudas.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se han revisado las cuantías de renta familiar que determinan los diferentes umbrales económicos, mientras que se mantienen inalterados los requisitos de rendimiento académico.

Así, las cuantías económicas que determinan los distintos umbrales se amplían entre un 7 y un 16 por ciento respecto a los valores del curso anterior.

Si se comparan estos umbrales económicos con los del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Govern cubre la totalidad del importe de la matrícula universitaria a estudiantes con rentas familiares hasta un 38 por ciento más altas que las contempladas por el Ministerio, con los mismos criterios académicos.

Por ejemplo, en el caso de una familia monoparental, mientras que el Ministerio cubre la matrícula a familias con rentas de hasta 15.567 euros brutos anuales, el Govern la cubre hasta 21.486 euros brutos anuales con los mismos criterios académicos, ha subrayado el Ejecutivo.

Además, las familias monoparentales con rentas familiares superiores pueden acogerse a la exención si cumplen requisitos académicos más exigentes.

Por otra parte, se mantienen congelados los precios públicos universitarios respecto al curso 2025-2026, incorporándose los precios públicos de las nuevas titulaciones que se suman a la oferta académica el próximo curso, como el grado en Ciencias del Mar, el doble grado en Matemáticas y Física y diversos másteres universitarios.

TRANSPORTE FP

El Consell de Govern ha autorizado el contrato del servicio de transporte escolar destinado al alumnado de los ciclos formativos de grado medio de determinados centros docentes públicos de Baleares para el curso 2026-2027.

Esta actuación permitirá garantizar, desde el primer día lectivo del curso 2026-2027, el derecho al transporte escolar de los alumnos de grado medio, de acuerdo con las modificaciones introducidas recientemente en la normativa que regula dicho servicio.

El presupuesto de licitación del contrato es de 1,5 millones de euros. De este importe, 458.000 euros corresponden al ejercicio de 2026 y poco más de un millón de euros, al ejercicio de 2027.

Además, el Consell de Govern ha autorizado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, tanto a disponer del gasto derivado del expediente como a formalizar la contratación del servicio, que cuenta con un valor estimado de 5,5 millones de euros, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones previstas.