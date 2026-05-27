Ben Amics acusa a Cort de querer expulsar al colectivo Lgtbi+ del Orgullo tras organizar su propia verbena

Archivo - Un grupo de personas con banderines durante una manifestación por el Orgullo LGTBI, a 28 de junio de 2022, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha acusado al Ayuntamiento de Palma de pretender expulsar al colectivo Lgtbi+ de la planificación del Día del Orgullo tras anunciar que esta trabajando en la organización de su propia verbena.

Se trata, ha apuntado la asociación en un comunicado, de una decisión que "rompe con el consenso social y político" que durante años había garantizad un equilibrio entre la manifestación y la verbena del Orgullo.

De este modo han reaccionado a las palabras de la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, quien ha informado que la Junta de Gobierno ha declarado el Día del Orgullo Lgtbiq+ como jornada de interés municipal y ha avanzado que preparan una verbena para el 27 de junio en la plaza Major.

Aunque la regidora ha dicho que mantienen los "canales abiertos" para contar con "posibles coorganizadores", desde Ben Amics han considerado que se trata de una decisión "unilateral" del Ayuntamiento que constata su "estrategia de 'pinkwashing' para expulsar al colectivo de la organización del Orgullo".

El consenso que se había mantenido hasta ahora con las administraciones, ha señalado la asociación, incluía el compromiso explícito de no alterar el lugar ni el horario de la celebración "para evitar la pérdida del contenido activista y la defensa de los derechos humanos".

Esta actuación, ha sentenciado, "consuma una estrategia del Ayuntamiento de Palma para apropiarse del sentido y la gestión del Orgullo" y convertirla en una "tarde turística vacía de contenido".

Ben Amics ha exigido a Cort una rectificación inmediata de esta decisión y unas discuplas públicas por parte del alcalde, Jaime Martínez.

Cabe recordar que la decisión del Ayuntamiento llega después de que durante varias semanas tuvieran un tira y afloja con la asociación con motivo de la organización de la verbena del Orgullo.

Ben Amics acabó por cancelar la celebración al entender que el Consistorio no había realizado el trabajo administrativo necesario para hacerlo posible, algo que el equipo de gobierno ha negado.

De hecho, Celeste ha dicho este miércoles que la organización del evento "no se puede parar", porque hay una serie de plazos que cumplir y "no se puede dejar para el final", y que mantienen su "compromiso" con los colectivos.