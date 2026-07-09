Bestard vuelve a defender el uso que hizo de los vehículos oficiales y cree que los informes técnicos lo "apoyan"

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en la comparecencia sobre el uso de vehículos oficiales - J. FERNÁNDEZ ORTEGA

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha vuelto a defender el uso que hizo de los vehículos oficiales, subrayando que los informes técnicos elaborados por el Consell lo "apoyan".

"He utilizado los vehículos para trabajar y el informe técnico del Consell me apoya", ha asegurado el vicepresidente segundo en una comparecencia a petición propia este jueves en un pleno extraordinario del Consell.

Según Bestard, "ha quedado probado" por los informes que utilizó los coches "para trabajar". Sobre la rotulación, ha sacado el imán que utilizó y que, ha aseverado, estaba en el Departamento cuando llegó.