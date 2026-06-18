Bestard usó los coches oficiales para realizar al menos 20 desplazamientos que no constan en su agenda

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (d), en la Feria Internacional de Cinegética de Madrid. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), empleó los coches oficiales de la institución para realizar al menos 20 desplazamientos a lugares en los que no consta que tuviera agendado ningún acto institucional.

Es uno de los datos que se desprende del informe de la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes cuya elaboración fue ordenada por el presidente insular, Llorenç Galmés, para esclarecer el ya conocido como caso Bestard.

Este análisis técnico, al que ha tenido acceso Europa Press, determina que Bestard hizo un uso exclusivo de tres vehículos oficiales aunque no hay ningún "instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo" que se lo permita, aunque tampoco que se lo impida.

Es por ello que el secretario general y la interventora de la institución insular, en un informe que evalúa lo expuesto por los técnicos, consideran que aunque la conducta del vicepresidente "no es apropiada" no se puede determinar de forma categórica que haya hecho un "uso indebido" de los coches.

El Consell de Mallorca, ante esta conclusión, ha decidido no adoptar ninguna medida contra Bestard y cerrará el caso con una instrucción que regule el uso de vehículos oficiales.

DESPLAZAMIENTOS QUE NO CONSTAN EN AGENDA

El análisis sobre los desplazamientos, que viene desglosado en uno de los anexos, se ha realizado cruzando la agenda que Bestard publicó en el Portal de Transparencia con el registro del uso de los vehículos oficiales y los correspondientes repostajes de combustible.

La conclusión es que entre mayo de 2025 y abril de 2026 el vicepresidente de la institución insular realizó 20 desplazamientos que constan en el registro de vehículos pero no en su agenda. El mes de mayor actividad fue mayo del año pasado, con seis, y después descendió a tres, dos, uno o ningún desplazamiento de este tipo.

Entre ellos hay desplazamientos hasta el aeropuerto o a eventos a como partidos de fútbol sala o un acto por el centenario de la muerte de Antoni Maura. Los técnicos, sin embargo, se detienen en un viaje que, acompañado por su jefa de gabinete, Julene Valdés, realizó en marzo a Madrid para asistir a la Feria Internacional de Cinegética.

Primero, siempre según el informe, compraron vuelos de ida y vuelta entre Palma y Madrid que costaron 282 euros en total. Después gastaron 140 euros más para cambiar el horario del vuelo de regreso, de las 17.05 a las 14.35 horas.

Sin embargo, nunca llegaron a emplear los billetes, dado que posteriormente reservaron dos pasajes de ferri para realizar el trayecto de ida (18 de marzo) y vuelta (22 de marzo) entre Palma y Denia que costaron un total de 270 euros.

Viajaron en uno de los tres coches oficiales de los que Bestard hacía uso exclusivo y, ya en Madrid, se alojaron en un hotel de cuatro estrellas ubicado en el céntrico Paseo de la Castellana. Las tres noches costaron un total de 1.920 euros, por lo que la factura total del viaje para asistir a la feria de caza ascendió hasta los 2.612 euros.

EN BARCO POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Otro anexo contiene la documentación facilitada por la jefa de gabinete después de que los técnicos le requiriera, en varias ocasiones, información detallada sobre los desplazamientos. La Secretaría Técnica puntualiza que no ha podido cotejar esta información, dado que no tiene acceso a otros elementos de información adicionales que así se lo permitan.

El documento remitido por la mano derecha de Bestard es un resumen de los desplazamientos que, mes a mes, el conseller ha hecho desde diciembre de 2024. Consta la hora en la que se efectuaron, pero no el medio de transporte.

Hay tres viajes, sin embargo, en los que sí que se facilita información adicional. Son los que realizó a la Feria de Cinegética (Madrid, marzo de 2026), a una reunión de la Federación Española de Caza (Madrid, abril de 2026) y a una jornada en el hipódromo de Maó (Menorca, mayo de 2026).

En los tres casos se especifica que Bestard, por motivos médicos, "debe coger barco siempre que sea posible", "debe evitar el uso de avión siempre que sea posible" y "debe viajar en barco en caso de ser posible", respectivamente. Esos motivos médicos se exponen en un informe médico que consta en el procedimiento pero que fue retirado de la versión que ha trascendido porque contiene datos personales.

En el registro de desplazamientos elaborado por los técnicos constan más de una decena de trayectos al aeropuerto para realizar viajes a lugares como Le Mans, Las Palmas, Barcelona, Eivissa o Madrid. En alguno se justifica el motivo del mismo y otros no figuran ni en la agenda del Portal de Transparencia ni en la relación de desplazamientos facilitada por su jefa de gabinete.

DOS VIAJES SIN AUTORIZACIÓN NI JUSTIFICACIÓN

Otro de los viajes que llama la atención de los técnicos es la asistencia de Bestard y Valdés a la XL Diada Hípica de Maó, que tuvo lugar los días 1 y 2 del pasado mes de mayo.

El informe señala que no consta "ninguna invitación oficial, ni tampoco ninguna imagen" que acredite la asistencia de Bestard y su mano derecha a este acto. Tampoco se encontró "ningún tipo de autorización previa ni informe justificativo" del viaje y el expediente "se creó el 6 de mayo, posterior al viaje".

Según la información facilitada por la jefa de gabinete, fueron en ferri desde Alcúdia a Ciutadella (de 12.00 a 14.00 horas), y de allí en coche --uno de los que Bestard empleaba de forma exclusiva y sin rotulación institucional-- hasta el hipódromo de Maó (14.00 horas). Volvieron a Ciutadella a las 21.00 horas.

El barco de regreso a Mallorca lo tomaron a las 17.00 horas del día siguiente, deshaciendo el camino. El conseller, según su mano derecha, no pasó "ningún tipo de gasto, ni comidas ni parking".

No obstante, la Secretaría Técnica de Medio Ambiente insiste en que en la documentación incorporada al expediente "no consta convocatoria oficial ni otra documentación justificativa" de un desplazamiento en el que gastaron 640 euros, 280 por los trayectos en barco y 360 por una noche de hotel.

Algo similar ocurre con el viaje a Madrid para asistir a unas reuniones de la Federación Española de Caza que tuvieron lugar entre el 5 y el 8 del pasado abril. Bestard y su jefa de gabinete se desplazaron de la misma manera, primero en ferri y después en coche oficial.

No consta incorporada a la documentación examinada por los técnicos "autorización previa ni informe justificativo". De nuevo, el expediente se creó "el 15 de abril, posterior al viaje".

LLAVES PERDIDAS Y UNA TAXIDERMIA

El informe también incluye un apartado en el que constan varias facturas relacionadas con el uso de los vehículos que empleaba de forma exclusiva y los desplazamientos.

Por ejemplo, el pasado febrero perdió las llaves de uno de los tres coches y se tuvieron que pagar 430 euros para hacer unas nuevas. De este turismo consta que había dos copias de llaves que estaban "a disposición exclusiva del conseller".

Cambiar dos neumáticos y una llanta del mismo coche costó 324 euros, mientras que la revisión que se le realizó el pasado febrero fueron poco más de 200.

La última de las facturas que obran en el informe hace referencia a la "naturalización de cuerpo entero de macho de boc balear sobre piedra" que se le encargó a una empresa de Toledo llamada Taxidermia Toñete.

Bestard fue personalmente a buscar el ejemplar de cabra mallorquina disecado. Viajó en ferri hasta Dénia el pasado 8 de marzo, condujo hasta Toledo en una furgoneta de los brigadas de su departamento y regresó a Mallorca al día siguiente.