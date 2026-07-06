El bibliomóvil recorrerá Andratx este verano para fomentar la lectura

La Biblioteca Jaime Bover de Ansratx realiza un programa para fomentar la lectura en el municipio. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bibliomóvil de Andratx comenzará esta semana un recorrido por Port d'Andratx, s'Arracó, Sant Elm y Camp de Mar como parte de un programa para fomentar la lectura y facilitar el acceso al servicio bibliotecario a vecinos y visitantes.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, este servicio itinerante ofrecerá préstamo, devolución y consulta de libros en distintos puntos del municipio.

En concreto, el bibliomóvil estará cada lunes en Port d'Andratx, de 09.00 a 13.00 horas, mientras que los martes prestará servicio en el 'SAC' de s'Arracó. Los jueves en Sant Elm y los viernes, en Camp de Mar, también entre las 09.00 y las 13.00 horas.

La programación de verano incluirá además una nueva sesión del Club de Lectura, prevista para el próximo 6 de agosto y dedicada a la obra Las gratitudes.

Mientras tanto, la biblioteca municipal Jaume Bover mantendrá su horario habitual de verano y abrirá de lunes a sábado, de 09.00 a 14.00 horas.

La concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, ha señalado que la iniciativa pretende acercar el servicio bibliotecario a vecinos y visitantes durante los meses estivales y fomentar la lectura en distintos puntos del municipio.