El bibliomóvil recorrerá Andratx este verano para fomentar la lectura

La Biblioteca Jaime Bover de Ansratx realiza un programa para fomentar la lectura en el municipio.
La Biblioteca Jaime Bover de Ansratx realiza un programa para fomentar la lectura en el municipio. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 6 julio 2026 10:40
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PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bibliomóvil de Andratx comenzará esta semana un recorrido por Port d'Andratx, s'Arracó, Sant Elm y Camp de Mar como parte de un programa para fomentar la lectura y facilitar el acceso al servicio bibliotecario a vecinos y visitantes.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, este servicio itinerante ofrecerá préstamo, devolución y consulta de libros en distintos puntos del municipio.

En concreto, el bibliomóvil estará cada lunes en Port d'Andratx, de 09.00 a 13.00 horas, mientras que los martes prestará servicio en el 'SAC' de s'Arracó. Los jueves en Sant Elm y los viernes, en Camp de Mar, también entre las 09.00 y las 13.00 horas.

La programación de verano incluirá además una nueva sesión del Club de Lectura, prevista para el próximo 6 de agosto y dedicada a la obra Las gratitudes.

Mientras tanto, la biblioteca municipal Jaume Bover mantendrá su horario habitual de verano y abrirá de lunes a sábado, de 09.00 a 14.00 horas.

La concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, ha señalado que la iniciativa pretende acercar el servicio bibliotecario a vecinos y visitantes durante los meses estivales y fomentar la lectura en distintos puntos del municipio.

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