La Biblioteca de Can Sales amplía el acceso a las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de España. - CAIB

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares, a través de la Dirección General de Cultura, y la Biblioteca Nacional de España (BNE) han formalizado un protocolo general de actuación para facilitar el acceso a las colecciones digitales de la institución con fines de investigación.

El protocolo, firmado el pasado 30 de junio por el director general de la BNE, Óscar Arroyo, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, establece el marco de colaboración para que los centros de conservación designados por las comunidades autónomas puedan ofrecer este servicio especializado, según han informado en nota de prensa.

La Biblioteca Pública de Can Sales, actualmente, es el único centro de las Islas que ofrece este acceso especializado a las colecciones digitales de la BNE, puesto que desde el año 2024 disponía de un terminal destinado exclusivamente a este servicio en la Sala de Investigadores.

En aplicación del acuerdo, este mes de julio la biblioteca ha ampliado el servicio con la instalación de un segundo terminal de consulta, que permitirá mejorar la atención a los investigadores y facilitar el acceso simultáneo a los recursos digitales, para dar respuesta al aumento de las consultas.

A través de este servicio, cualquier ciudadano puede consultar, desde una red cerrada y segura, parte del patrimonio documental digital conservado por la BNE.

Entre los recursos accesibles están las publicaciones en línea ingresadas a través del Depósito Legal, los contenidos digitales preservados de sitios web (Archivo de la Web Española), los archivos digitales previos a la impresión, las publicaciones incorporadas gracias a acuerdos con plataformas digitales y otras colecciones digitales de la BNE, tanto de libre acceso como sujetos a las limitaciones derivadas de los derechos de propiedad intelectual.

El acceso a estos contenidos solo se puede realizar desde los terminales habilitados en los centros autorizados, de acuerdo con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por la BNE. El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha manifestado que "con este acuerdo se refuerza la cooperación entre la BNE y el GOIB para acercar el patrimonio bibliográfico digital a la ciudadanía de Baleares".