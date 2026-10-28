El Bisbat de Mallorca traslada su pésame por las víctimas del accidente en Toledo

Agentes de los servicios de emergencias trabajan en el lugar del accidente de trenes en Toledo.
Agentes de los servicios de emergencias trabajan en el lugar del accidente de trenes en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 17:25
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PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bisbat de Mallorca ha expresado su pésame por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y muestra su solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas afectadas.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, --en nombre de toda la diócesis-- ha indicado que se une al dolor de las familias y de las comunidades afectadas por esta tragedia, al tiempo que ha expresado su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas, según ha indicado el Bisbat de Mallorca en un comunicado.

Asimismo, ha reconocido la tarea de los equipos de emergencia y de todas las personas que trabajan en las tareas de rescate, asistencia y atención a los afectados.

La diócesis de Mallorca ha invitado a las comunidades cristianas de la isla a tener presentes en la plegaria a las víctimas, sus familias y todas las personas que sufren las consecuencias de este accidente. "Que el Señor les conceda consuelo y esperanza en estos momentos de dolor", han concluido.

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