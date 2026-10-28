El Bisbat de Mallorca traslada su pésame por las víctimas del accidente en Toledo

Agentes de los servicios de emergencias trabajan en el lugar del accidente de trenes en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bisbat de Mallorca ha expresado su pésame por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y muestra su solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas afectadas.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, --en nombre de toda la diócesis-- ha indicado que se une al dolor de las familias y de las comunidades afectadas por esta tragedia, al tiempo que ha expresado su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas, según ha indicado el Bisbat de Mallorca en un comunicado.

Asimismo, ha reconocido la tarea de los equipos de emergencia y de todas las personas que trabajan en las tareas de rescate, asistencia y atención a los afectados.

La diócesis de Mallorca ha invitado a las comunidades cristianas de la isla a tener presentes en la plegaria a las víctimas, sus familias y todas las personas que sufren las consecuencias de este accidente. "Que el Señor les conceda consuelo y esperanza en estos momentos de dolor", han concluido.