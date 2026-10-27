El BOE amplía a todo Baleares la catalogación de las serpientes invasoras, a petición del Govern - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la modificación del Catálogo español de especies exóticas invasoras, que amplía a todo Baleares la catalogación de las serpientes introducidas de la familia de los colúbridos, con las excepciones previstas para las especies nativas.

El cambio, solicitado por el Govern, refuerza el marco jurídico para llevar a cabo actuaciones de prevención, control y posible erradicación de estos ofidios en Mallorca.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado en un comunicado que la modificación llega un año después de que en octubre de 2025 el Govern pidiera ampliar esta catalogación a todo el archipiélago.

El texto publicado en el BOE recoge expresamente que la ampliación se realiza a propuesta del Govern y responde a la necesidad de facilitar las actuaciones de gestión y prevenir la dispersión de las especies introducidas entre islas.

Hasta ahora, la catalogación de los colúbridos como invasores se aplicaba en Eivissa y Formentera. Además, la normativa ya consideraba invasoras las especies alóctonas introducidas que se reproducen en los islotes deshabitados del litoral balear. Con la modificación, este ámbito de aplicación se extiende a todo el archipiélago, salvo las excepciones previstas para las especies nativas.

ACTUACIONES EN MALLORCA

La Conselleria prepara una campaña específica para intensificar el control de las serpientes invasoras en Mallorca y sus islotes. Las actuaciones tendrán como objetivo reducir la presencia de estas especies en zonas de interés para la conservación, minimizar la depredación sobre la fauna autóctona y prevenir su expansión.

De hecho, ya se desarrollan actuaciones de seguimiento, trampeo y control en Mallorca, especialmente en espacios naturales protegidos, islotes y otras zonas sensibles. La nueva catalogación refuerza la cobertura jurídica de estas intervenciones y permite llevarlas a cabo dentro del régimen específico de gestión, control y posible erradicación previsto para las especies incluidas en el Catálogo.

La detección temprana y la prevención de nuevas introducciones, añade la información, son especialmente relevantes en los islotes, donde la presencia de serpientes puede afectar a poblaciones de fauna autóctona con una distribución muy reducida.

EXCEPCIONES PARA LAS ESPECIES NATIVAS

La Orden mantiene fuera de la catalogación como invasoras a la culebra de cogulla y la culebra viperina en Mallorca y Menorca, así como a la culebra de escalera en Menorca, reconocidas como nativas en estas islas.

Esta distinción implica que una misma especie pueda tener una consideración diferente según la isla. Es el caso de la culebra de escalera, catalogada como invasora en Mallorca, pero exceptuada en Menorca.

En Mallorca, además de la culebra de escalera, se ha detectado la presencia de otras serpientes introducidas, como la culebra de herradura, la culebra bastarda y la culebra verdiamarilla.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA AUTÓCTONA

Las serpientes introducidas se alimentan de reptiles, aves y pequeños mamíferos, entre otras presas, y pueden provocar alteraciones en los ecosistemas insulares. En Eivissa y Formentera, su expansión ha tenido consecuencias especialmente graves para las poblaciones de lagartija pitiusa.

En Mallorca, las actuaciones de control tienen como finalidad reducir los riesgos para la fauna silvestre, con especial atención a los islotes que albergan poblaciones de lagartija balear y a otros espacios de interés para la conservación de especies como el ferreret y el paíño europeo.

El seguimiento de las poblaciones de serpientes y las actuaciones sobre los focos detectados forman parte de las medidas para limitar su dispersión y reducir la presión sobre estas especies autóctonas.