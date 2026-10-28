El BOE publica el cese de Alfonso Rodríguez como delegado del Gobierno y el nombramiento de Pere Joan Pons

El delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons. - PSIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese de Alfonso Rodríguez como delegado del Gobierno y, al mismo tiempo, el nombramiento de su relevo en el cargo, Pere Joan Pons.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el nombramiento de Pons, que se estrenará este miércoles en el cargo en un acto en el que participará la ministra de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su visita a Palma.

Nacido en Palma, Pons es Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Licenciado en Derecho por la UB, y está especializado en Derecho de la UE, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Público por la Universidad Paris-XI.

Fue diputado de las Cortes Generales entre 2016 y 2023, y posteriormente obtuvo un escaño de senador, función que ha ejercido hasta la fecha, junto a la de presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El acto de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno se producirá, previsiblemente, la próxima semana, aunque este martes Pons y Rodríguez han mantenido un encuentro para llevar a cabo el relevo institucional.

Rodríguez, por su parte, ya anunció el pasado mes de julio que volvía a presentarse a la alcaldía de Calvià en las elecciones previstas para 2027.