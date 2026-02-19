El BOE publica el nombramiento de Carlos Gómez como presidente del TSJIB

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BOE de este jueves ha publicado este jueves el nombramiento de Carlos Gómez como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el que será su segundo mandato.

El nombramiento, según figura en el real decreto, se produce a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adoptada en su reunión del día 28 de enero de 2026.