El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y candidato al Congreso, Félix Bolaños, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participará este domingo en dos actos de campaña del PSIB que se celebrarán en Eivissa y en Formentera.

El primero de ellos, según ha informado el partido, tendrá lugar a las 11.00 horas en Sa Cafeteria, en el municipio formenterense de Sant Francesc.

Bolaños estará acompañado por la candidata de la coalición Formentera al Senat, Neus Massanet, y de la 'número tres' de la lista del PSIB al Congreso por Baleares, Milena Herrera.

Antes de iniciar el acto, sobre las 10.45 horas, está previsto que el ministro atienda a los medios de comunicación. También se prevé que haga declaraciones a las 13.15 horas en el Hotel Puchet del municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany.

Allí participará en un segundo acto de campaña en el que estará acompañado por el candidato de la coalición Eivissa al Senat, Juanjo Ferrer, y de nuevo por Herrera.