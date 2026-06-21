Extinguido un incendio forestal de pequeñas dimensiones en Deià

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)
Los bomberos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) han extinguido un incendio forestal de pequeñas dimensiones declarado este domingo en el municipio de Deià.
El fuego había sido catalogado como de gravedad potencial cero por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
Las llamas, focalizadas en un pinar de pequeñas dimensiones, han sido combatidas por dos medios aéreos, dos autobombas, 22 bomberos forestales y tres agentes de medio ambiente.
Por parte de los Bomberos de Mallorca están actuando efectivos de los parques de Sóller y Calvià.
INCENDIO AGRÍCOLA EN INCA
En paralelo, los Bomberos de Mallorca y el Ibanat han dado por controlado un incendio declarado este domingo en Can Trujillo, una zona agrícola de Inca.
Han colaborado bomberos de Inca y de Alcúdia, con la colaboración de un helicóptero, así como una autobomba, dos bomberos forestales y un agente de medio ambiente.