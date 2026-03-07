Los Bomberos de Mallorca celebran el día de su patrón con actividades deportivas e institucionales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han celebrado el día de su patrón, San Juan de Dios, con un programa de actividades deportivas e institucionales que se han desarrollado entre el lunes y el domingo.

El programa incluye diversas iniciativas dirigidas a los miembros del cuerpo con el objetivo de fomentar la convivencia, reforzar el espíritu de equipo y conmemorar al patrón de los bomberos, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Entre las actividades previstas hay salidas deportivas, pruebas lúdicas y diferentes encuentros entre los profesionales del servicio de emergencias de Mallorca.

El acto institucional principal ha tenido lugar este sábado con la presencia del presidente insular, Llorenç Galmés; del conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch; del director insular de Emergencias, Joan Fornàs; del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y del director gerente de Sant Joan de Déu Palma-Inca, Jaume Morell.

Todos ellos han realizado una ofrenda floral en el Hospital Sant Joan de Déu de Inca en honor al patrón de los bomberos. "La Diada de los Bomberos de Mallorca es una oportunidad para reconocer la labor imprescindible que estos profesionales realizan cada día al servicio de la ciudadanía", ha dicho Galmés.

El presidente del Consell ha agradecido "la vocación, la valentía y el compromiso" de los efectivos del cuerpo, "que siempre están preparados para actuar ante cualquier emergencia y garantizar la seguridad de todos los mallorquines y mallorquinas".

La celebración de este sábado culminará con una comida de hermandad en el parque de bomberos de Inca, donde se prepara una fideuá para todos los participantes y familiares.