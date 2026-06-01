Los Bomberos de Mallorca incorporan un camión multifuncional para emergencias complejas

Nuevo camión de Bomberos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han incorporado un nuevo vehículo multifuncional para mejorar la capacidad de respuesta en emergencias complejas.

El nuevo camión, equipado con grúa hidráulica y que permite levantar grandes cargas o realizar rescates complejos, ha sido presentado este lunes por el Consell de Mallorca, que ha destinado un total de 752.000 euros.

El elemento principal, ha informado la institución insular en una nota de prensa, es una grúa de altas prestaciones que ofrece una capacidad máxima de carga de 33,8 toneladas y consigue un abastecimiento de hasta 26,5 metros, utilizando un mecanismo de gancho 'Multilift' diseñado para el intercambio rápido de las estructuras posteriores.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha subrayado que el objetivo es dotar a los Bomberos de Mallorca con "las mejores herramientas posibles para garantizar la seguridad de la ciudadanía a través de un servicio de emergencias de excelencia".

En este sentido, ha resaltado que, a lo largo de esta legislatura, la institución "ha consolidado este compromiso" mediante la modernización de las infraestructuras, la renovación de la flota de vehículos y la mejora constante de su equipamiento.

Los Bomberos de Mallorca han sumado tres módulos especializados que convierten a la unidad en un modelo totalmente polivalente para diferentes tipos de intervenciones, han destacado desde el Consell.

El módulo de apuntalamiento se destinará a operaciones de rescate en estructuras colapsadas, mientras que el módulo de bomba nodriza pesada transportará una cisterna de 6.000 litros de agua para incendios industriales o forestales.

El último componente consiste en un contenedor de carga estanco que permite transportar materiales logísticos del servicio. Esta misma estructura permite también la inmersión completa de vehículos eléctricos en caso de incendio de las baterías.