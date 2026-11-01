Bomberos de Mallorca pide precaución tras detectar una incidencia en la cuerda fija del Pas des Duro

Archivo - Paraje de la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han pedido precaución tras haber detectado una incidencia en la instalación de la cuerda fija del Pas des Duro, en Escorca.

En un mensaje en redes sociales, el cuerpo de bomberos ha detallado que la incidencia afecta al último tramo vertical antes de Sa Canal des Francesos, donde se ha interrumpido la continuidad de la línea de seguridad.

Por ello, ha recomendado a todas las personas que accedan a esta zona que tengan en cuenta esta incidencia y extremen las precauciones a la hora de progresar por este tramo.