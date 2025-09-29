Bomberos de Mallorca recibe avisos de 12 incidencias durante la tormenta de este lunes

Archivo - Un camión de Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - @BOMBERSDEMCA - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca ha recibido avisos de 12 incidencias durante la tormenta de este lunes, de las cuales tres se han resuelto con la intervención real de este servicio de emergencias.

Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios, del total de 12 incidencias, ocho han ocurrido en Selva, una en Inca, una en Muro, una en Lloret de Vistalegre y una en Santa Margalida.

Atendiendo a la tipología de los avisos recibidos, los Bomberos de Mallorca han recibido aviso por cinco agotamientos de agua, una por caídas de árboles, dos por intervenciones en infraestructuras, una por rescate de personas y tres por incendios.

De todas las incidencias de las que se ha recibido aviso, se han asignado seis al parque de bomberos de Inca y dos al de Alcúdia. De las seis incidencias asignadas al parque de bomberos de Inca, tres se han resuelto con intervención de efectivos de Bomberos de Mallorca.

Atendiendo a las diversas actuaciones llevadas a cabo por la tormenta de esta tarde en la zona de Selva, Inca y Alcúdia, desde Bomberos de Mallorca han destacado las realizadas por que una instalación eléctrica se ha visto afectada por el agua y por que un relámpago ha impactado contra una palmera.

Según han explicado finalmente desde Bomberos de Mallorca, todas las incidencias han sido atendidas sin consecuencias graves.