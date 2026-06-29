Bomberos de Mallorca rescatan a cuatro jóvenes sin agua en la zona del Tomir (Escorca)

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han realizado durante el fin de semana tres rescates de excursionistas en diferentes puntos de la isla, entre ellos el de cuatro jóvenes que se quedaron sin agua y sin fuerzas.

Según la información facilitada por el cuerpo, entre las actuaciones destacan la realizada el pasado sábado, sobre las 11.45 horas, cuando efectivos del Grupo de Rescate de Montaña, con la ayuda del helicóptero Milana, rescataron a cuatro jóvenes que se quedaron sin agua y sin fuerzas en la zona del Tomir (Escorca).

También el sábado, sobre las 14.25 horas, el helicóptero Milana rescató a un joven que había sufrido una caída en Cala Pi (Llucmajor).

El domingo a las 12.25 horas se rescató a un joven con una lesión en el tobillo en el Torrent de Pareis.