Los bomberos rescatan a dos excursionistas heridos en Mallorca

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este viernes a dos excursionistas que han resultado heridos en diferentes puntos de la isla.

La primera intervención ha tenido lugar en la playa de Son Bunyola, donde un joven de 29 años ha sufrido una lesión y ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

Inmediatamente después, según ha informado el cuerpo, los efectivos se han dirigido hasta una zona de difícil acceso entre s'Arracó y Sant Elm donde una mujer de 53 años había sufrido una lesión en el tobillo.

La mujer, que no podía caminar, ha sido atendida por los bomberos del parque de Calvià.