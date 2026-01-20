Los Bomberos sofocan un incendio en el comedor de una vivienda de Sineu

Incendio en Sineu - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han actuado este martes en un incendio declarado en el comedor de una vivienda en el municipio de Sineu.

El aviso se ha recibido sobre las 07.20 horas, según ha informado el cuerpo de bomberos, que ha movilizado los parques de Inca y Manacor y el sargento de Tramuntana. Finalmente, el parque de Manacor no ha intervenido.

El fuego ha afectado el comedor de la vivienda, con una superficie aproximadamente de 24 metros cuadrados. El resto del inmueble ha quedado afectado por el humo y no se han registrado heridos.