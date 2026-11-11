La borrasca Charles pone en alerta a Baleares por fuertes vientos y oleaje este jueves

Archivo - Una persona fotografía el oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja (IG1 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca y la alerta amarilla (IG0) también por oleje en Eivissa y Formtentera.

Igualmente, según ha informado el 112 en redes sociales, se ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos en todo el archipiélago.

Las alertas responden a los avisos que activará la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este jueves ante la llegada de la borrasca Charles.

En concreto, a partir de las 03.00 horas de este jueves se establecerán avisos naranjas por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca ante la previsión de que las olas alcancen los cuatro y cinco metros. En el resto del archipiélago el aviso por este fenómeno será amarillo.

Además, se prevé que el viento llegue a rachas de 70 kilómetros por hora, por lo que se activará el aviso amarillo en todas las Islas.

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.