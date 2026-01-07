La borrasca Goretti traerá a Baleares un ascenso de las temperaturas, lluvias ocasionales y fuertes vientos

Archivo - Bosque de Bellver. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado que el resto de la semana vendrá marcado por la llegada de la borrasca Goretti, acompañada de un aumento de las temperaturas, lluvias débiles y ocasionales y rachas de viento fuerte.

Así lo ha avanzado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, quien ha apuntado que este miércoles es un día de "transición" con heladas y bajas temperaturas.

Para lo que resta de día, las temperaturas máximas rondarán los 10 y 13ºC y la cota de nieve, que empezaba en los 500 metros, ascenderá hasta los 1.200 metros. Por lo que se refiere al viento será moderado de componente norte y noreste pero en Menorca habrán intervalos fuertes, aunque aflojará conforme avance el día y rolará hacia el oeste.

El jueves será cuando empezará a notarse la influencia de la borrasca Goretti, que se situará en el Canal de la Mancha pero su radio de acción provocará una intensificación del viento.

Por tanto, este día se espera un viento moderado del oeste, con rachas fuertes, y unas temperaturas máximas que se situarán entre los 14 y 17ºC, mientras que las mínimas se moverán entre los 5 y 10ºC, por lo que desaparecerán las heladas e intervalos nubosos.

El viernes se intensificará la borrasca y se desplazará hacia el este, por lo que habrá una mayor influencia con vientos entre moderados y fuertes del oeste, aunque por la noche soplará del noroeste, y rachas de hasta 70 km/h.

Guerrero también ha pronosticado que este día podría caer alguna precipitación "débil" y las temperaturas máximas quedarán entre los 15 y 17ºC y las mínimas de 6 a 11ºC. Durante esta jornada se espera una mala mar, algo que se repetirá el sábado.

Ya el sábado proseguiría el influjo de la borrasca sobre Baleares con viento de moderado a fuerte del noroeste, a rachas durante la primera parte del día pero disminuirá a lo largo del día. Asimismo, en el cielo habrá alguna nube con lluvias "ocasionales" y "aisladas".

El domingo desaparecería los efectos de Goretti, continuará viento moderado con rachas fuertes aunque se espera algo menos de intensidad. Al mismo tiempo, podría haber intervalos nubosos, temperaturas máximas de 13 a 16ºC y mínimas de 7 a 11ºC.

De este modo, la responsable de la Aemet en Baleares ha explicado que las temperaturas máximas se mantendrán dentro del rango habitual para la época del año --de 15ºC-- y las mínimas de este miércoles sí se han situado por debajo pero el resto de la semana estarán algo por encima de los 6ºC, que es la temperatura media de estas fechas.