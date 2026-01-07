Temporal de frío en Mallorca: parte de la isla registra heladas y Escorca baja hasta los -4ºC

Archivo - Nieve en la Serra de Tramuntana. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Mallorca han registrado en la pasada noche y madrugada de este miércoles heladas con los -4ºC registrados en Escorca-Son Torrella como valor mínimo más destacado.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, también han registrado en las últimas horas valores negativos Escorca-Lluc, Campos y Salines de Llevant (-2ºC), así como Sineu, Manacor, Petra, Binissalem y Sa Pobla (-1ºC).

Durante la noche y madrugada no han pasado de los 0ºC ubicaciones como Artà, Muro, la sierra de Alfàbia o Santa Maria.

En Menorca, la temperatura mínima más baja han sido los 5ºC en el aeropuerto, mientras que en Ibiza se ha anotado un valor mínimo de 1ºC en Vila.