La borrasca 'Harry' pone a Baleares en alerta: lluvias, fuertes rachas de viento y olas de hasta cuatro metros

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca 'Harrry' han llevado a Emergencias 112 de Baleares a decretar la alerta naranja por oleaje y la amarilla por lluvia y lluvias en prácticamente todo el archipiélago.

La naranja, que supone la activación del índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, se ha activado en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

La amarilla por viento también está activa en todas las islas, mientras que Menorca es la única que se verá afectada por la alerta por lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, mantendrá activo hasta las 18.00 horas el aviso amarillo por lluvias en Ibiza, Formentera y la Serra de Tramuntana.

El aviso amarillo por viento, por su parte, estará en marcha hasta la misma hora en las Pitiusas y en la Serra de Tramuntana y hasta la medianoche en Menorca y el norte, nordeste y levante mallorquín. Se esperan rachas que podrían oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora (km/h).

Por fenómenos costeros solo está bajo aviso amarillo Menorca, donde el fuerte viento podría producir olas de entre tres y cuatro metros de altura.

UN SANT SEBASTIÀ PASADO POR AGUA

Según ha explicado el portavoz de la Aemet en Baleares Jorge Rodríguez en declaraciones a Europa Press, para este lunes se espera que los cielos nubosos dejen lluvias y chubascos que podrán ser ocasionalmente fuertes y podrían venir acompañados de tormentas.

Estas precipitaciones se mantendrán a lo largo de la tarde, especialmente en las Pitiusas, el norte de Mallorca y la Serra de Tramuntana.

De cara al martes, día de Sant Sebastià, el cielo seguirá cubierto y dejará chubascos ocasionalmente fuertes que podrían venir acompañados de tormentas. De nuevo, especialmente en las Pitiusas y en el norte de Mallorca, las lluvias persistirán a lo largo de la tarde.

Las rachas de viento podrían alcanzar los 80 km/h en general y superar los 100 km/h en picos y cumbres. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso, situándose entre los 9 y los 13 grados centígrados (ºC), y las diurnas estarán entre los 13ºC y los 16ºC.

'HARRY' IRÁ REMITIENDO

A partir del miércoles, ha explicado Rodríguez, Baleares ya no se encontrará bajo los efectos de la borrasca 'Harry', aunque no se descarta alguna precipitación aislada y ocasional.

El jueves seguirá siendo nuboso, con precipitaciones ocasionales que podrían ir acompañadas de tormentas, y se registrará un ligero descenso de las temperaturas. Las máximas estarán entre los 13ºC y los 16ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8ºC y los 12ºC.

La previsión para el viernes es similar, con intervalos nubosos acompañados con alguna precipitación ocasional y asilada. Para el fin de semana la Aemet espera que caigan las temperaturas y que persistan las precipitaciones débiles.