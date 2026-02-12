Borrasca Nils: el viento llega a los 150 km/h en la Serra d'Alfàbia y a 105 km/h en Ibiza

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fuertes vientos provocados por la borrasca Nils en Baleares han dejado rachas máximas de 150 kilómetros por hora (km/h) en la Serra d'Alfàbia, de 105 km/h en el aeropuerto de Ibiza y de 102 km/h en Cabrera.

Según ha explicado a Europa Press la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas, son rachas de viento muy fuerte que irán remitiendo durante la tarde de este jueves.

En las últimas seis horas, Aemet ha registrado en Mallorca rachas de 91 km/h en Binissalem; de 87 k/h en Palma; 86 km/h en el faro de Capdepera y Calvià; 81 km/h en Son Bonet; 80 km/h en Pollença; y por encima de los 72 km/h en Petra, puerto de Sóller, Banyalbufar, Porreres, Santa Maria, Sineu y Portocolom.

En Pitiusas, el viento también ha provocado fuertes rachas que han superado los 100 km/h en el aeropuerto, mientras que en Ibiza se ha llegado a los 63 km/h y en Sant Antoni de Portmany, a los 57 km/h.

La borrasca ha provocado rachas de 86 km/h en Es Mercadal, en Menorca, mientras que en el aeropuerto de Menorca y en Ciutadella, el viento ha alcanzado los 67 y 62 km/h, resprectivamente.

LLEGA UNA NUEVA BORRASCA

Una nueva borrasca de gran impacto, denominada Oriana, provocará lluvias, fuertes rachas de viento y olejae en Baleares a partir de este viernes.

Según ha explicado Guerrero, la tarde de este jueves irá remitiendo la borrasca Nils y dará paso a unas horas de mejora hasta la llegada de Oriana a partir del mediodía del viernes.

Este jueves el viento soplará fuerte y el oleje será intenso hasta las 15.00 horas. Precisamente, hay avisos naranjas activos hasta esta hora, que durante la tarde pasarán a amarillo.

Pasada esta situación, ha detallado Guerrero, la situación registrará una mejora transitoria hasta el mediodía de este viernes, cuando vuelven a activarse avisos por viento y fenómenos costeros.

La borrasca Oriana provocará chubascos, que podrán ir acompañados de tormenta y ser ocacionalmente fuertes. Esta situación se prolongará durante el sábado, aunque las lluvias serán más ocasionales.

Oriana afectará especialemente a Menorca, donde para este sábado se prevé una entrada de viento de componente norte, con rachas que podrán llegar a los 100 kilómetros por hora (km/h) y olas máximas de 12 metros.

La borrasca irá remitiendo en Pitiusas y Mallorca durante la madrugada del domingo, aunque en Menorca el viento continuará fuerte. Así, este día se espera cielo poco nuboso y un descenso de las temperaturas hasta los 14 y 17 grados en todas las Islas.