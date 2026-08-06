La boya de Dragonera marca un récord absoluto de 33ºC

Archivo - Sa Dragonera. - CAIB - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La boya de Dragonera ha marcado un récord absoluto de temperatura tras anotar 33,02ºC, según ha informado en redes sociales la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con datos de Copernicus sobre la temperatura del agua del mar.

La Aemet ha apuntado igualmente que los datos del satélite apuntan a anomalías de hasta 2ºC en las inmediaciones del archipiélago.

También en redes sociales, la Aemet ha advertido que la temperatura del agua está más de 3°C por encima de lo normal para estas fechas en el Cantábrico y más de 4°C en el Mediterráneo occidental, lo que provoca noches muy cálidas en la costa y un aumento de la sensación de bochorno por la elevada humedad.