Un brote de sarampión afecta a seis personas en Mallorca: piden vigilancia y usar mascarilla en los hospitales

Archivo - La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha hecho un llamamiento a la población andaluza, tanto ciudadanos como profesionales, para que colabore en la vigilancia frente al sarampión.- JUNTA - Archivo

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia de Salud Pública ha detectado al menos seis personas afectadas por un brote de sarampión en Mallorca, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Los pacientes han sido tratados en el mismo hospital, dado que sus casos están relacionados entre sí, aunque el origen del contagio no proviene del ámbito sanitario sino que ha sido clasificado como un brote comunitario.

La investigación epidemiológica ha determinado que el primer caso fue el de un turista menor de edad que fue a urgencias pediátricas del Hospital Universitario Son Espases el pasado 19 de julio. Los casos secundarios comenzaron a mostrar síntomas a finales de julio.

Cinco de las seis personas afectadas por el brote no están vacunadas contra el sarampión, mientras que la sexta no dispone de registro de vacunación.

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el IBSalut y en cumplimiento de los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ha activado un plan de monitorización y control que incluye medidas inmediatas de prevención y protección para contener el brote.

Salud Pública está llevando a cabo tareas de rastreo y ha pedido a los contactos estrechos de los contagiados que mantengan una vigilancia estricta de su salud los 23 días posteriores a la exposición, especialmente aquellos que no estén vacunados.

Además, ha enviado una recomendación interna para el uso de mascarillas FFP2 en todos los entornos sanitarios como medida prioritaria para la prevención, la protección y el control del brote, así como la automonitorización obligatoria de los síntomas y la revisión del estado de vacunación de todo el personal de los centros de salud y de los hospitales de Mallorca.

AUMENTO DE LOS CASOS

En los últimos dos años, ha subrayado la Conselleria de Salud, el número de casos de sarampión ha aumentado de manera constante en el ámbito nacional e internacional.

Mientras en Baleares en 2019 se detectó solo un caso y entre 2020 y 2023 ninguno, en 2024 se elevaron a seis. El año pasado la cifra escaló hasta los 35 casos, de los cuales 31 fueron en Mallorca, tres en Eivissa de un brote importado y uno, también procedente del exterior, en Formentera.

De estos últimos casos, 24 correspondían a personas que no estaban vacunadas, mientras que del resto se desconoce su calendario de vacunación.

De los 31 casos registrados en Mallorca en 2025, 22 correspondían a un brote producido en el Sector Sanitario de Tramuntana, tres fueron casos aislados, tres más de un brote de transmisión domiciliaria y otros tantos importados.

En ese contexto, Salud Pública ha recordado que la protección completa contra el sarampión requiere dos dosis de la vacuna. En Baleares, la inmunización está "totalmente garantizada" y se incluye en el calendario público gratuito.

La primera dosis se administra al año de edad (la triple vírica) y la segunda, a los tres años (la tetraviral), lo que asegura una cobertura efectiva contra el virus.

En la actualidad, la cobertura en el archipiélago se sitúa en el 91,11% de la población objetivo. Para las personas nacidas después de 1978 que no están vacunadas o que no hayan pasado la enfermedad, se recomienda aprovechar cualquier consulta o visita médica para actualizar su historial de vacunación.

En España la vacunación sistemática contra el sarampión comenzó en 1978 con la vacuna monovalente, que fue sustituida a partir de 1981 por la vacuna triple vírica, que abarca también a la rubéola y a la parotiditis.

Por lo tanto, se recomienda a las personas nacidas después de estos años que no tengan constancia de haber recibido la vacuna o de haber transmitido la enfermedad que vayan a su centro de salud para revisar y completar su calendario.

SÍNTOMAS Y CONTAGIO DEL SARAMPIÓN

El sarampión, ha explicado Salud Pública, es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por un virus. Es una de las llamadas enfermedades exantemáticas, dado que una de sus características clínicas es la aparición de erupciones cutáneas en la piel que van acompañadas de síntomas de fiebre y catarro, como conjuntivitis, estornudos, tos y afectación al estado general.

Una persona con sarampión es contagiosa desde los cuatro días antes de la aparición de la erupción y hasta cuatro días después de presentar los síntomas. El periodo habitual de incubación es de 10 a 14 días, aunque puede variar entre los siete y los 23.

El virus se transmite por contacto directo con las secreciones nasales o de la garganta de una persona infectada. También por la inhalación de gotas liberadas al toser o estornudar. En las superficies, el patógeno puede permanecer activo hasta dos horas.