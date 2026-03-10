"Buena parte" de las más de 1.000 viviendas públicas proyectadas por el Govern se comenzarán a construir este año

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado que "buena parte" de las más de 1.000 viviendas públicas proyectadas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se comenzarán a construir este año.

Así lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado acerca del estado de estas viviendas por la diputada socialista Carol Marqués.

"Este año se van a iniciar las obras para hacer mucha vivienda pública en nuestras Islas. La prioridad es generar viviendas públicas para los residentes", ha afirmado el conseller.

De las más de 1.000 viviendas públicas en planificación, distribuidas en 48 promociones, "buena parte" se comenzarán a construirse este 2026. "También se entregarán nuevas viviendas públicas en municipios como Maria de la Salut y Calvià", ha añadido.

El Govern, ha insistido Mateo, lleva trabajando "desde el primer día" en su objetivo de construir más vivienda pública y, mediante la ley de obtención de suelo, "este año se podrán ver como muchas de las viviendas empiezan las obras gracias a la tramitación exprés".